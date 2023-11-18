Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Euro 2024 elemeleri sona eriyor. Galler maçı ile birlikte gruplar tamamlanırken, D grubu da şekillenecek. A Milli Takım, Galler'i yenip grup birincisi olmak istiyor.