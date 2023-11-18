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Haberler Galeri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:13

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün sorusu gündemdeki yerini aldı. Euro 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım, Almanya ile hazırlık maçından sonra Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maçın sonucuna göre grubu lider tamamlayabilir. A Milli takım kadrosu belli olurken, Cengiz Ünder kamptan ayrılıp İstanbul'a geri döndü. Peki, Galler Türkiye maçı hangi kanalda? Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Euro 2024 elemeleri sona eriyor. Galler maçı ile birlikte gruplar tamamlanırken, D grubu da şekillenecek. A Milli Takım, Galler'i yenip grup birincisi olmak istiyor.

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile karşılaşacak.

Galler Türkiye maçı, 21 Kasım 2023 Salı günü saat TSİ 22.45'te başlayacak ve Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

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Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

TÜRKİYE EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

1.TÜRKİYE - 16

2. Galler - 10

3. Hırvatistan - 10

4. Ermenistan - 7

5. Letonya – 3

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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