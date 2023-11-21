MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, sekizinci ve son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ''Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Peki, EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, canlı maç izle ekranı ve muhtemel 11'ler…