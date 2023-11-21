MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Galler Türkiye maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri sekizinci ve son maçında Galler ile mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıkacağı dördüncü maçında da galibiyet peşinde olacak. Grupta çıktığı 7 maç sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda yer alan Türkiye, son karşılaşmada kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Galler Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler…