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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 21.11.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 08:01

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, sekizinci ve son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ''Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Peki, EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, canlı maç izle ekranı ve muhtemel 11'ler…

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Galler Türkiye maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri sekizinci ve son maçında Galler ile mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıkacağı dördüncü maçında da galibiyet peşinde olacak. Grupta çıktığı 7 maç sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda yer alan Türkiye, son karşılaşmada kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Galler Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler…

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

GALLER TÜRKİYE MAÇI TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında Galler'e konuk olacak.

Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar grubu lider tamamlamak için sahada olacak.

İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı, 21 Kasım 2023 Salı günü yani bu akşam saat 22.45'te başlayacak.

Milli maç, Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

İŞTE GALLER TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALLER: Ward, Rodon, Mepham, Davies, Roberts, J.James, Ampadu, Williams, Wilson, Brooks, Johnson.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Y.Sarı, İrfan Can, Kerem, Barış

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