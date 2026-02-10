Haberler
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Giriş Tarihi: 10.02.2026 12:54
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlı takım devre arasında takıma önemli takviyeler yaptı. İtalyan basını, Kartal'ın devre arasında gerçekleştiremediği transferin detaylarını paylaştı. İşte detaylar...