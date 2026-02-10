Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...

"ÇOK İYİ ÇALIŞTI"

Gasperini oyuncu için daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Gollini çok iyi çalıştı. Onunla geçmişte sorunlarım vardı ve onu bir daha görmek istemiyordum; hatta o da benimle sorun yaşıyordu. Burada onu daha olgun ve gelişmiş buldum. Bu aylar boyunca çok iyi çalıştı."