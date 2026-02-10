Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.02.2026 12:54

Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlı takım devre arasında takıma önemli takviyeler yaptı. İtalyan basını, Kartal'ın devre arasında gerçekleştiremediği transferin detaylarını paylaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Zirve yolunda bir yara daha alan siyah-beyazlı takım, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

Beşiktaş, kış transfer döneminde Devis Vásquez, Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Amir Murillo, Hyeon-gyu Oh ve Emmanuel Agbadou'yu transfer etti.

Siyah-beyazlı yönetim bu futbolcular için toplamda 42 milyon euroluk bir bonservis ücreti ödedi.

Kartal devre arasında kadrosunu yeniden şekillendirirken, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

GOLLINI İDDİASI

Beşiktaş'ın, Devis Vasquez transferi öncesinde Roma'dan Pierluigi Gollini'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TRANSFERE İZİN VERMEDİLER

Di Marzio'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı takımın ilgisine rağmen Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve kulüp yönetimi bu transfere izin vermedi.

Gasperini'nin Gollini ile Atalanta döneminde iyi ilişkisinin bulunmadığı biliniyordu. Ancak haberde İtalyan teknik adamın, 30 yaşındaki kaleciyi Roma'da çok daha olgun bir halde bulduğu ve gelen tekliflerin reddedilmesini istediği belirtildi.

"ÇOK İYİ ÇALIŞTI"

Gasperini oyuncu için daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Gollini çok iyi çalıştı. Onunla geçmişte sorunlarım vardı ve onu bir daha görmek istemiyordum; hatta o da benimle sorun yaşıyordu. Burada onu daha olgun ve gelişmiş buldum. Bu aylar boyunca çok iyi çalıştı."

İtalyan kaleci; Aston Villa, Tottenham, Atalanta, Fiorentina, Napoli ve Verona takımlarında da forma giydi.

30 yaşındaki Gollini, Roma formasıyla bu sezon Serie A'da maça çıkmadı. Sadece Avrupa Ligi'nde 1 maçta görev aldı.

Güncel piyasa değeri 800 bin euro olan Gollini'nin mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.