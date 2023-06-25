Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:53

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?

97. Gazi koşusu ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen Gazi Koşusu 2023 yılında 97'cisi yapılacak. Geçtiğimiz sene pandemi yüzünden 2 yıldan sonra ilk defa seyirci Veliefendi Hipodromu'na kabul edilirken, Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan at ana kategoride birinci olmuştu. At meraklılar, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aramakta. İşte Gazi Koşusu programı ve yarışacak atlar