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Haberler Galeri Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:53

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?

97. Gazi koşusu ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen Gazi Koşusu 2023 yılında 97'cisi yapılacak. Geçtiğimiz sene pandemi yüzünden 2 yıldan sonra ilk defa seyirci Veliefendi Hipodromu'na kabul edilirken, Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan at ana kategoride birinci olmuştu. At meraklılar, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aramakta. İşte Gazi Koşusu programı ve yarışacak atlar

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?

Gazi Koşusu ne zaman 2023 sorusu araştırılıyor. Atseverlerin bir yıl boyunca merakla beklediği, Türkiye'deki en eski yarış organizasyonu bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Geçen sene safkan at Secret Power galip gelirken, bu yıl kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2023?

Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?

GAZİ KOŞUSU NEREDE KOŞULACAK?

17.15 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek.

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5.000.000 TL olarak belirlendi. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2.000.000 TL, üçüncüye 1.000.000 TL, dördüncüye 500.000 TL ve beşinciye ise 250.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman yapılacak, ana yarış saat kaçta başlayacak?

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7.848.000 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9.285.000 TL'ye ulaşacak.

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