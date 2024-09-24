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Haberler Galeri Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?
Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 07:02

Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı ve ligde çıktığı 5. maçtan da 1'er puan aldı. Karşılaşmada bazı hakem ve VAR kararları tartışmalara sebep oldu. Trabzonspor'un bir golü VAR'dan iptal edildi. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve İskender Günen karşılaşma hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Oynadığı futbolla eleştirilerin hedefi haline bordo-mavili takım ligde çıktığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?

SABAH Spor'un usta kalemleri Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve İskender Günen karşılaşmada tartışmalara sebep olan hakem kararları hakkında çok çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?

ALİ GÜLTİKEN: BÜYÜK SIKINTI VAR

Trabzonspor zorlu bir süreç yaşıyor. Lig başladı ama hala kadro teşkili ve bireysel performanslar konusunda istediği noktanın çok uzağında. Şenol hoca ile beraber çok zorlu iki maç oynadılar. Buralardan mağlup olmadan ayrılmaları pozitif görülebilir ama kazanmadan yola devam etmek de büyük bir eksiklik olarak Trabzonspor'un hanesine yazılmaya devam ediyor.

Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?

Gaziantep karşısında oyunun ilk yarısı çok sıkıntılıydı. Topa sahip olsa da oyuna istediği gibi sahip olamadı. Daha etkili görünen taraf Gaziantep'ti. Özellikle Okereke ile bordo-mavilileri ciddi şekilde zorladılar. İkinci yarı Draguş ve Lundstram değişikliklerinin takıma katkı yaptığını gördük. En azından maçı biraz daha fazla Gaziantep'in ceza sahası civarına taşımayı başardılar.

Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?

"CHAM'IN OYUNU ZORLAMASI LAZIM"

Trabzonspor adına sahada Nwakaeme'yi oyun lideri olarak gördük. O, topa sahip olduğunda izleyenlerde Trabzonspor bir şeyler yapabilir hissi ortaya çıktı ama onun dışında biraz Cham'ın oyunu zorlaması var. Banza'dan fayda sağlamak istiyorsa Trabzonspor biraz daha topu ceza sahasına taşıyabilmeli. Banza kaliteli bir oyuncu.

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