Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
07:02
Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı ve ligde çıktığı 5. maçtan da 1'er puan aldı. Karşılaşmada bazı hakem ve VAR kararları tartışmalara sebep oldu. Trabzonspor'un bir golü VAR'dan iptal edildi. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve İskender Günen karşılaşma hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.