Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?

ALİ GÜLTİKEN: BÜYÜK SIKINTI VAR

Trabzonspor zorlu bir süreç yaşıyor. Lig başladı ama hala kadro teşkili ve bireysel performanslar konusunda istediği noktanın çok uzağında. Şenol hoca ile beraber çok zorlu iki maç oynadılar. Buralardan mağlup olmadan ayrılmaları pozitif görülebilir ama kazanmadan yola devam etmek de büyük bir eksiklik olarak Trabzonspor'un hanesine yazılmaya devam ediyor.