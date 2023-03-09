Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:50

Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Gent deplasmanına çıkacak. Belçikalı ekiple karşılaşacak olan temsilcimiz Emre Belözoğlu yönetiminde galibiyet için sahada olacak. Öte yandan binlerce taraftar ve futbolsever "Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ghelamco Arena'daki dev mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Peki, Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.