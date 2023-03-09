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Haberler Galeri Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:50

Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Gent deplasmanına çıkacak. Belçikalı ekiple karşılaşacak olan temsilcimiz Emre Belözoğlu yönetiminde galibiyet için sahada olacak. Öte yandan binlerce taraftar ve futbolsever "Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ghelamco Arena'daki dev mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Peki, Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!

Gent Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Hal böyleyken ise "Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak. İşte Gent Başakşehir maçı yayın kanalı ve saati gibi detaylar.

Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!

GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
9 Mart Perşembe günü Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.

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Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!

GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gent - Başakşehir maçını Exxen canlı yayımlayacak.

Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!

EXXEN CANLI MAÇ İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

Gent Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gent Başakşehir maçı canlı izle!

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 119,90 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 94,90 TL, yıllık 107,30 TL'dir.

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