Giriş Tarihi: 06.01.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 18:40

Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?

Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü bilinen ve son olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Futbol Takımının teknik direktörü Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan ancak hastalığı sebebiyle bu görevden ayrılan Vialli ile ilgili detaylar hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu olarak futbolseverler tarafından Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında öldü, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte Gianluca Vialli hayatı ve biyografik detaylar.