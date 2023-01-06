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Haberler Galeri Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 18:40

Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?

Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü bilinen ve son olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Futbol Takımının teknik direktörü Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan ancak hastalığı sebebiyle bu görevden ayrılan Vialli ile ilgili detaylar hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu olarak futbolseverler tarafından Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında öldü, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte Gianluca Vialli hayatı ve biyografik detaylar.

Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?

İtalya Milli Takımı teknik direktör yardımcılığı da yapan eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli hayatını kaybetti. Vialli'nin yaşamını yitirmesinin ardından hakkındaki bilgi ve detaylar merak konusu olarak Gianluca Vialli kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

GİANLUCA VİALLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gianluca Vialli biyografisinde detaylar şöyle;

Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?

İngiltere basınında yer alan haberlerde, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Vialli'nin Londra'da kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?

Kariyeri boyunca Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea'de görev yapan Vialli, ulusal ve uluslararası arenada birçok şampiyonluk elde etti. Ülkesinde 2 lig ve 4 İtalya Kupası şampiyonluğu gören eski İtalyan forvet, ayrıca Juventus ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası zaferi yaşadı.

Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?

Oynadığı dönemin en etkili forvetleri arasında yer alan Vialli, daha sonra Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük yaptı. Vialli, Chelsea'nin başında UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda birer kez şampiyon oldu.

Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?

1986 ve 1990 Dünya Kupası'nda forma giydiği İtalya Milli Takımı ile 59 maça çıkan Vialli, 16 gol kaydetti.

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