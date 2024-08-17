GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Ligin ilk haftasında evinde oynadığı maçta 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Göztepe karşısında galibiyet hedefliyor. Futbolseverler Göztepe Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgilerini soruşturmaya başladı. Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...