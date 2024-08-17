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Haberler Galeri GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.08.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 18:48

GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe Fenerbahçe maçı canlı yayın izle bilgileri sorgulanmaya başladı. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe Göztepe ile mücadelesi ekranlara geliyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Göztepe sahasından galibiyetle ayrılarak Lille karşısında uğradıkları hezimeti hafızalardan silmek istiyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı üstlenecek. Futbolseverler Göztepe - Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir araştırıyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izle bilgileri ve tüm detaylar...

GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Ligin ilk haftasında evinde oynadığı maçta 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Göztepe karşısında galibiyet hedefliyor. Futbolseverler Göztepe Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgilerini soruşturmaya başladı. Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2. haftada oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos günü oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından naklen takip ediliyor.

GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Dismas, Silva, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo, Kubilay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri

GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye konuk olacağı mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı üstlenirken mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Göztepe - Fenerbahçe mücadeelsinin VAR hakemi Mustafa İlker Çoşkun oldu

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