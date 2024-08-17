Giriş Tarihi: 17.08.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
18:48
GÖZTEPE FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Göztepe Fenerbahçe maçı canlı yayın izle bilgileri sorgulanmaya başladı. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe Göztepe ile mücadelesi ekranlara geliyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Göztepe sahasından galibiyetle ayrılarak Lille karşısında uğradıkları hezimeti hafızalardan silmek istiyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı üstlenecek. Futbolseverler Göztepe - Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir araştırıyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izle bilgileri ve tüm detaylar...