Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi

Göztepe - Fenerbahçe canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Fred ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları ile gündeme gelen takımda yoğun hazırlık devam ediyor. Kanarya geçtiğimiz sezon 2. sırada tamamladığı ligde liderliği bu kez kaçırmak istemiyor. Peki; Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta fikstürü...