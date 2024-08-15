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Haberler Galeri Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:43

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi

Trendyol Süper Lig 2. haftada oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler Lille karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarına hazırlanıyor. Avrupa maçları ile birlikte Süper Lig'de de ipleri sıkı tutmak isteyen ekip Göztepe'ye konuk olacak. Peki; Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi

Göztepe - Fenerbahçe canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Fred ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları ile gündeme gelen takımda yoğun hazırlık devam ediyor. Kanarya geçtiğimiz sezon 2. sırada tamamladığı ligde liderliği bu kez kaçırmak istemiyor. Peki; Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta fikstürü...

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2. haftada oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos günü oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından naklen takip ediliyor.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜR
16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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