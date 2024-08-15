Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
16:43
Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta maç takvimi
Trendyol Süper Lig 2. haftada oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler Lille karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarına hazırlanıyor. Avrupa maçları ile birlikte Süper Lig'de de ipleri sıkı tutmak isteyen ekip Göztepe'ye konuk olacak. Peki; Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?