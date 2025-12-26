GÜNÜN MAÇ LİSTESİ 26 ARALIK: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte program

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 19:42

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 26 Aralık 2025 tarihli maç takvimi netleşti. Gün boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Lig mücadelelerinden kupa maçlarına kadar birçok organizasyonda kritik karşılaşmalar sahne alacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

26 Aralık 2025 maç programı spor tutkunlarının gündeminde yerini aldı. Bugün sahaya çıkacak takımlar ve oynanacak mücadeleler, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak karşılaşmalar, spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür...

26 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

1. Lig

20:00 Sakaryaspor-Manisa FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

23:00 Manchester United-Newcastle United (beIN Sports 3)

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup A

20:30 Zambiya-Komorlar (Exxen)

23:00 Fas-Mali (Exxen)

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup B

15:30 Angola-Zimbabve (Exxen)

18:00 Mısır-Güney Afrika (Exxen)

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:05 Al FatehAl Ahli Jeddah

18:00 Al Kholood-Al Taawon

20:30 Al Hilal Riyadh-Al Khaleej (TRT Tabii Spor)

EuroLeague

20:00 Partizan-Maccabi Papyd

21:30 Monaco-Real Madrid

22:30 Virtus Bologna-Olympiakos