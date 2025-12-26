GÜNÜN MAÇ LİSTESİ 26 ARALIK: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte program

26 Aralık 2025 maç programı spor tutkunlarının gündeminde yerini aldı. Bugün sahaya çıkacak takımlar ve oynanacak mücadeleler, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak karşılaşmalar, spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür...