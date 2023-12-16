Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Günün maçları ve maç takvimi gündemdeki yerini almış durumda. Bu yıl birçok ligde birincilik için kıyasıya mücadele sürerken, ülkemizde futbola 1 hafta ara verildi. Peki, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'de hangi maçlar var, hangi kanalda