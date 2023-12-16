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Haberler Galeri Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 14:25

Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Günün maç programı gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları sona ererken, İngiltere Premier Lig, Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Bundesliga maçları hafta sonu gelmesiyle birlikte başladı. Türkiye Trendyol Süper Lig, yaşanan olaylar sonucu bir haftalığına ertelendiği için bu hafta oynanmayacak. Maçlar, S Sport, Beinconnect ve Tivibu ekranları üzerinden yayımlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Günün maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 16 Aralık 2023 günün maç takvimi!

Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Günün maçları ve maç takvimi gündemdeki yerini almış durumda. Bu yıl birçok ligde birincilik için kıyasıya mücadele sürerken, ülkemizde futbola 1 hafta ara verildi. Peki, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'de hangi maçlar var, hangi kanalda

Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

İNGİLTERE PREMİER LİG (BEIN SPORTS & TOD TV)

18:00

Bournemouth - : - Luton Town

Chelsea - : - Sheffield United

Manchester City FC - : - Crystal Palace FC

Newcastle United FC Fulham FK

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Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

20:30

Burnley - : - Everton FC

Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

İSPANYA LA LIGA (S SPORT)

16:00

Celta de Vigo - : - Granada

18:15

Athletic de Bilbao - : - Atletico Madrid

20:30

Sevilla - : - Getafe

23:00

Valencia - : - Barcelona

Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUNDESLIGA ( BEIN SPORTS & TOD TV – TIVIBU)

17:30

Mainz 05 - : - 1. FC Heidenheim

Bochum - : - Union Berlin

Augsburg - : - Borussia Dortmund

SV Darmstadt 98 - : - Wolfsburg

20:30

RB Leipzig - : - Hoffenheim

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