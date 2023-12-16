Günün maçları 16 Aralık 2023: La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’de dev karşılaşmalar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Günün maç programı gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları sona ererken, İngiltere Premier Lig, Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Bundesliga maçları hafta sonu gelmesiyle birlikte başladı. Türkiye Trendyol Süper Lig, yaşanan olaylar sonucu bir haftalığına ertelendiği için bu hafta oynanmayacak. Maçlar, S Sport, Beinconnect ve Tivibu ekranları üzerinden yayımlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Günün maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 16 Aralık 2023 günün maç takvimi!