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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]

, , ve 'un gündeminde yer alan, gazete sayfalarında kendisine yer bulan gelişmeleri haberimizde...

Giriş Tarihi: 07.08.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 11:40
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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

BEŞİKTAŞ

FANATİK: KARTAL'DA ROTA KAGAWA

"Nacer Chadli'yi 'ten ayıramayan siyah-beyazlılar, Ganso'ya da teknik direktör 'in sıcak bakmaması sonrasında rotayı 'un yıldızına çevirdi. Axel Witsel i sonrasında Dortmund'da forma şansı iyice azalan Japon 10 numara için temaslar hızlandı."

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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

'30 MİLYON EURO'YA GİT EFSANE OLURSUN'

"Vida'nın Asbaşkan Umut Güner'le yaptığı görüşmede "'ta efsane olmak istiyorum" sözleri sonrasında taraftar harekete geçti. Sosyal medyada "30 milyon Euro'ya git efsane olursun" yorumları yapılıyor.

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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

CELTA'DAN NEGREDO ATAĞI

"La Liga temsilcisi Celta Vigo, 'ın alacaklarına karşılık bonservissiz göndermeye sıcak baktığı 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. İspanyol ekibinin, 'nun menajeri Juanma Lopez'le görüşmelere başladığı belirtildi."

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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

FOTOMAÇ: PSV, ISIMAT-MIRIN'İN FİYATINI BELİRLEDİ

"Siyah-beyazlılarla her konuda anlaştığını resmen açıklayan 26 yaşındaki tecrübeli stoper Nicolas Isimat-Mirin için Hollanda temsilcisi 6 milyon Euro bonservis istedi."

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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

ÖNCELİK ABOUBAKAR'DA

"Siyah-beyazlı yönetim, Kartal'a gelmeye hazır olan Gomez'le ilgili son kararını, Aboubakar'ın durumuna göre netleştirecek."

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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

TAKVİM: KAGAWA İÇİN 5 MİLYON

"Siyah-beyazlılar, Talisca'nın boşluğunu ile doldurmak için start verdi. Yönetim Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund'a 5 milyon Euro önerdi."

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Günün Haberleri [7 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

CARDIFF CITY ve ASTON VILLA'DAN NEGREDO'YA TEKLİF

"'ın golcü oyuncusuna İspanyol kulüplerinin ardından ve da talip oldu."

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