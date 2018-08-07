Günün Transfer Haberleri [7 Ağustos 2018]

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan, gazete sayfalarında kendisine yer bulan transfer gelişmeleri haberimizde... BEŞİKTAŞ FANATİK: KARTAL'DA ROTA KAGAWA 'Nacer Chadli'yi West Bromwich'ten ayıramayan siyah-beyazlılar, Ganso'ya da teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmaması sonrasında rotayı Borussia Dortmund'un yıldızına çevirdi. Axel Witsel transferi sonrasında Dortmund'da forma şansı iyice azalan Japon 10 numara için temaslar hızlandı.' '30 MİLYON EURO'YA GİT EFSANE OLURSUN' 'Vida'nın Asbaşkan Umut Güner'le yaptığı görüşmede 'Beşiktaş'ta efsane olmak istiyorum' sözleri sonrasında taraftar harekete geçti. Sosyal medyada '30 milyon Euro'ya git efsane olursun' yorumları yapılıyor. CELTA'DAN NEGREDO ATAĞI 'La Liga temsilcisi Celta Vigo, Beşiktaş'ın alacaklarına karşılık bonservissiz göndermeye sıcak baktığı 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. İspanyol ekibinin, Negredo'nun menajeri Juanma Lopez'le görüşmelere başladığı belirtildi.' FOTOMAÇ: PSV, ISIMAT-MIRIN'İN FİYATINI BELİRLEDİ 'Siyah-beyazlılarla her konuda anlaştığını resmen açıklayan 26 yaşındaki tecrübeli stoper Nicolas Isimat-Mirin için Hollanda temsilcisi 6 milyon Euro bonservis istedi.' ÖNCELİK ABOUBAKAR'DA 'Siyah-beyazlı yönetim, Kartal'a gelmeye hazır olan Gomez'le ilgili son kararını, Aboubakar'ın durumuna göre netleştirecek.' TAKVİM: KAGAWA İÇİN 5 MİLYON 'Siyah-beyazlılar, Talisca'nın boşluğunu Shinji Kagawa ile doldurmak için start verdi. Yönetim Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund'a 5 milyon Euro önerdi.' CARDIFF CITY ve ASTON VILLA'DAN NEGREDO'YA TEKLİF 'Beşiktaş'ın golcü oyuncusuna İspanyol kulüplerinin ardından Cardiff City ve Aston Villa da talip oldu.'