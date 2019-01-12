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  • Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

, -AZ maçını yorumladı

, Fotomaç'taki köşesinde 'nin AZ 'a karşı oynadığı ve 3-2 kazandığı hazırlık maçını değerlendirdi. İşte Gürcan Bilgiç'in Fenerbahçe yorumu:

Giriş Tarihi: 12.01.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 11:08
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Ersun Yanal ile birlikte geçen 240 saatin sonrasının merakıyla izledik maçı.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Ne yaptıklarını değil, ne yapmak istediklerinin görmeye çalıştık.

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Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Tek ön libero mesajını aldık. Jailson ve Topal'ı ayrı ayrı kullandı.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Tek santraforu (Slimani) ilk 45'te denedi, ikincisinde Soldado ile Frey yan yanaydı.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Dirar'ın ilk goldeki katkısını gördükten sonra Faslı oyuncunun kendisine takımda alan açma ihtimali yükselmiş durumda.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Ayew'in oyunu sol önde oynamasıyla, Şubat ayında Valbuena'nın yeniden kulübeden hamle oyuncusu olmasına şaşırmam.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Ama dikkatler Sadık Çiftpınar'a kenetlenmişti. AZ'nin golden sonraki baskısıyla da hazırlık maçı ötesinde çok net bir testten geçti.

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