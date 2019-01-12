Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçını yorumladı

Gürcan Bilgiç, Fotomaç'taki köşesinde Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'a karşı oynadığı ve 3-2 kazandığı hazırlık maçını değerlendirdi. İşte Gürcan Bilgiç'in Fenerbahçe yorumu: Ersun Yanal ile birlikte geçen 240 saatin sonrasının merakıyla izledik maçı. Ne yaptıklarını değil, ne yapmak istediklerinin görmeye çalıştık. Tek ön libero mesajını aldık. Jailson ve Topal'ı ayrı ayrı kullandı. Tek santraforu (Slimani) ilk 45'te denedi, ikincisinde Soldado ile Frey yan yanaydı. Dirar'ın ilk goldeki katkısını gördükten sonra Faslı oyuncunun kendisine takımda alan açma ihtimali yükselmiş durumda. Ayew'in oyunu sol önde oynamasıyla, Şubat ayında Valbuena'nın yeniden kulübeden hamle oyuncusu olmasına şaşırmam. Ama dikkatler Sadık Çiftpınar'a kenetlenmişti. AZ'nin golden sonraki baskısıyla da hazırlık maçı ötesinde çok net bir testten geçti.