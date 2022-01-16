Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 21. Haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrasında yeşil sahaya Domenec Torrent liderliğinde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasman mücadelesinden galip ayrılmak ve İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı televizyondan canlı izlemek isteyen futbolseverler maça ilişkin bilgi edinmek isteyerek "Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden bilgi edinilmek isteniyor. Merak konusu olan Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.