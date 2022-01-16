Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasının son maçlarından olan Hatayspor - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürüyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyeti bulunan tek galibiyet ve tek beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip Hatay deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyenler "Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularının yanıtlarına erişmeye çalışıyor.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 21. Hafta Hatayspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;