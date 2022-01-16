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Giriş Tarihi: 16.01.2022 01:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 01:30

Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 21. Haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrasında yeşil sahaya Domenec Torrent liderliğinde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasman mücadelesinden galip ayrılmak ve İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı televizyondan canlı izlemek isteyen futbolseverler maça ilişkin bilgi edinmek isteyerek "Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden bilgi edinilmek isteniyor. Merak konusu olan Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasının son maçlarından olan Hatayspor - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürüyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyeti bulunan tek galibiyet ve tek beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip Hatay deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyenler "Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularının yanıtlarına erişmeye çalışıyor.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 21. Hafta Hatayspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?
  • Hatayspor Galatasaray maçı 16 Ocak 2022 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

HATAYSPOR, GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

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