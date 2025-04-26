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Giriş Tarihi: 26.04.2025 16:07

Herkesi şaşırtan o liste: Babası Türkiye'de oynamış futbolcular ortaya çıktı!

Türkiye'de bir zamanlar forma giymiş futbolcuların çocukları büyüdü ve babaları gibi futbolcu oldu. Galatasaray'da forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis, 2020 yılından bu yana İskoçya ekibi Rangers için top koşturuyor. Ianis gibi babası Türkiye'de oynayan futbolcuların sayısı da azımsanmayacak derecede fazla. Yolu Türkiye'den geçmiş ve çocukları da kendileri gibi futbolcu olmuş isimlere çok şaşıracaksınız. Derlenen listede 20'den fazla futbolcu yer aldı. İşte Transfermarkt tarafından hazırlanan o liste...

Herkesi şaşırtan o liste: Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı!

Geçmiş dönemlerde Süper Lig'de top koşturan futbolcuların oğulları da futbolcu oldu ve kariyerlerine başladı. İşte yolu Türkiye'den geçen birçok dünyaca ünlü futbolcuların çocukları...

Herkesi şaşırtan o liste: Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı!

21 – Isaac Drogba – Kulüpsüz - Babası Didier Drogba ( Galatasaray)

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Herkesi şaşırtan o liste: Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı!

20 – Jessey Sneijder – Utrecht U19 - Babası Wesley Sneijder (Galatasaray)

Herkesi şaşırtan o liste: Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı!

19 – Shaqueel van Persie – Feyenoord U19 - Babası Robin van Persie (Fenerbahçe)

Herkesi şaşırtan o liste: Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı!

18 – Etienne Eto'o – Rayo Vallecano B - Babası Sameul Eto'o (Antalyaspor&Konyaspor)