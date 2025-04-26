Giriş Tarihi: 26.04.2025 16:07
Herkesi şaşırtan o liste: Babası Türkiye'de oynamış futbolcular ortaya çıktı!
Türkiye'de bir zamanlar forma giymiş futbolcuların çocukları büyüdü ve babaları gibi futbolcu oldu. Galatasaray'da forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis, 2020 yılından bu yana İskoçya ekibi Rangers için top koşturuyor. Ianis gibi babası Türkiye'de oynayan futbolcuların sayısı da azımsanmayacak derecede fazla. Yolu Türkiye'den geçmiş ve çocukları da kendileri gibi futbolcu olmuş isimlere çok şaşıracaksınız. Derlenen listede 20'den fazla futbolcu yer aldı. İşte Transfermarkt tarafından hazırlanan o liste...