Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Türk çocukları artık sana güvenir mi?

Bi izah etsene bana, uzatmalar oynanırken, bitime 20 dakika kalmışken ve skor 1-1 iken, Galatasaray'ın en iyi iki adamından biri (Diğeri Linnes), Nagatomo'yu maçı beraberliğe getiren akını harika başlatan ve müthiş bir asist yapan Nagatomo'yu oyundan alıp Carole'u sokmak neyin nesi hocam?. Benim geri zekâlı kafam almadı, sen anlat?. Ne bekledin, ne umdun da bu değişikliği yaptın, Gomis takımı alenen resmen satarken ve Feghouli anlamsız, ruhsuz dolaşırken, kenarda da Sinan gibi sapına kadar Galatasaraylı, kaç maçı kurtarmış bir "Adam" otururken, takımın en iyisi Nagatomo'yu, forvet gibi oynayan bir beki çıkarıp oyuna başka bek sokmak, neyin nesi, kaz kafama bi anlatsana..