Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Türk çocukları artık sana güvenir mi?

O Sinan artık sana güvenir mi?. Öteki Türk çocuklar anlamadılar mı gerçeği sanıyorsun?. Onlar güvenir mi?. Hocasına güvenmeyen takım olur mu?. Donk'u çıkardın Yunus'u aldın. "Yunus sol ayaklı adam. Kadroya lazım" dedin bu genç adam için.. Ama sağaçığa koydun. Niye?. Sokarken psikolojiyi de hiç düşünmedin.. Odana kapanıp izleyeceksin ya.. Say bakalım, Yunus'a kaç top attılar?. Bir, hocam.. "Bir!." Çocuk orda hep boş bekledi ama, ağabeyler ona değil, hep ortaya ve sağa attılar, ona güvenmedikleri için. Bu sorunu çözmeden, hem de sonunda her şeyin biteceği bir maçın o kadar kritik anında bir genç adamı ilk defa takıma koymanın hem onu, hem takımı harcamak olduğunu senin gibi bir hoca nasıl düşünmez?.