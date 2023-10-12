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Haberler Galeri Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11'ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 20:36

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11'ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Letonya, Galler ve Ermenistan ile karşı karşıya gelen Türkiye, Euro 2024'e kalmak için gruplarda oynanacak son üç maçta iyi sonuçlar almak istiyor. Maç için "Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. Milli maç canlı izle ekranı üzerinden Ay Yıldızlılar aday kadrosuyla güçlü Hırvatistan'ı yenmek istiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun kaderi, bu akşam oynanacak maçla belirlenecek. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11’ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları araştırılıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Türkiye karşı karşıya gelecekken, grubun kaderini son derece etkileyecek. Vincenzo Montella'nın ekibi, kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11’ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Ay Yıldızlılar, altıncı maçına ise Hırvatistan karşısına çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, puan farkını açıp grup liderliğini geri almayı hedefliyor.

İşte, Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11’ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı, 12 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, Osijek şehrindeki Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11’ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Türkiye mücadelesi, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11’ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper

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