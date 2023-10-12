Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 20:36

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İlk 11'ler belli oldu! Milli Maç Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Letonya, Galler ve Ermenistan ile karşı karşıya gelen Türkiye, Euro 2024'e kalmak için gruplarda oynanacak son üç maçta iyi sonuçlar almak istiyor. Maç için "Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. Milli maç canlı izle ekranı üzerinden Ay Yıldızlılar aday kadrosuyla güçlü Hırvatistan'ı yenmek istiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun kaderi, bu akşam oynanacak maçla belirlenecek. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar