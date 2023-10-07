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Haberler Galeri Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:56

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. A Milli Futbol Takımının başına Vincenzo Montella getirilirken, Stefan Kuntz sonrası ilk maç Hırvatistan deplasmanında olacak. Euro 2024 elemeleri D grubunda 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, Euro 2024'e kalmak istiyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli maç hakkında detaylar

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hırvatistan ve Konya'da Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli olurken, Kenan Yıldız ilk defa aday kadroya davet edildi. İşte konu hakkında detaylar

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADAY KADRO BELLİ OLDU!

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hırvatistan ve Konya'da Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı. Milli takımda kaleci Ertaç Özbir ile Juventus'ta forma giyen genç forvet Kenan Yıldız ilk kez aday kadroya davet edildi.

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Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella aday kadroya şu isimleri davet etti:

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

Milli takıma davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euro 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21.45'te Opus Arena'da oynanacak.

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