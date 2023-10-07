Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:56

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. A Milli Futbol Takımının başına Vincenzo Montella getirilirken, Stefan Kuntz sonrası ilk maç Hırvatistan deplasmanında olacak. Euro 2024 elemeleri D grubunda 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, Euro 2024'e kalmak istiyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli maç hakkında detaylar