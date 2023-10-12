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Haberler Galeri Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:07

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, altıncı maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde grup liderliğini geri almak için sahada olacak. Peki, EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, canlı maç izle ekranı ve muhtemel 11'ler…

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri altıncı maçında Hırvatistan ile mücadele edecek. Grupta çıktığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, puan farkını açarak grup liderliğini geri almayı hedefliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler…

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Ay Yıldızlılar, altıncı maçına ise Hırvatistan karşısına çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, puan farkını açıp grup liderliğini geri almayı hedefliyor.

İşte, Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı, 12 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, Osijek şehrindeki Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Türkiye mücadelesi, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ

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