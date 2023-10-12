Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri altıncı maçında Hırvatistan ile mücadele edecek. Grupta çıktığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, puan farkını açarak grup liderliğini geri almayı hedefliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler…