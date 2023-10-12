Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, altıncı maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde grup liderliğini geri almak için sahada olacak. Peki, EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, canlı maç izle ekranı ve muhtemel 11'ler…