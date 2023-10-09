Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:58

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. A Milli Takımın başına Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasıyla birlikte Vincenzo Montella getirilirken, A Milli Takım kadrosu belli olmuş durumda. Euro 2024 elemeleri D grubunda 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Milli Takım, grup liderliği için Hırvatistan'ı deplasmanda yenmek istiyor. Bu noktada, Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. A Milli Takım, Euro 2024 elemelerine gidip turnuvada önemli bir aktör olmak istiyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar