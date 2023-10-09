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Haberler Galeri Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:58

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. A Milli Takımın başına Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasıyla birlikte Vincenzo Montella getirilirken, A Milli Takım kadrosu belli olmuş durumda. Euro 2024 elemeleri D grubunda 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Milli Takım, grup liderliği için Hırvatistan'ı deplasmanda yenmek istiyor. Bu noktada, Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. A Milli Takım, Euro 2024 elemelerine gidip turnuvada önemli bir aktör olmak istiyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Türkiye, Euro 2024 elemeleri D grubunda ilk iki sırada yer alarak turnuvalara kalmak istiyor. Peki, Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi? Milli maçn e zaman? İşte detaylar

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

ADAY KADRO BELLİ OLDU!

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hırvatistan ve Konya'da Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı. Milli takımda kaleci Ertaç Özbir ile Juventus'ta forma giyen genç forvet Kenan Yıldız ilk kez aday kadroya davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella aday kadroya şu isimleri davet etti:

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Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

Milli takıma davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euro 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21.45'te Opus Arena'da oynanacak.

Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

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