Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! "Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında..." | "Kuntz ile geçen onca zamana yazık"

STOPERDE SAMET AKAYDIN TERCİHİ TUTTU

- Hırvatistan'a 2-0 yenildiğimiz ilk maça göre daha efektif bir görüntü çizen Milliler; şut isabet oranı (%53.5), top çalma (%44.4), tehlike engelleme (%283) ve gol fırsatı (%400) değerlerinde gözle görülür bir artış gösterdi. Ayrıca %22.5 daha az top kaybı gerçekleştirdi.