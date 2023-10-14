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Haberler Galeri Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! "Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında..." | "Kuntz ile geçen onca zamana yazık"
Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:53

Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! "Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında..." | "Kuntz ile geçen onca zamana yazık"

Son dakika haberi... A Milli Takımımızın Hırvatistan zaferi hepimizi sevince boğdu. Ay-Yıldızlılarımızın yeni hoca Montella ilk maçında oynattığı futbol ve taktiksel becerisiyle sınavı geçti. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, "A Milli Takım Stefan Kuntz ile geçen zamana yanmalı mı? Montella yönetiminde Hırvatistan maçında neleri farklı gördünüz?" sorusuna çarpıcı cevaplar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

UĞUR ÇEM
Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında... | Kuntz ile geçen onca zamana yazık
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Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında... | Kuntz ile geçen onca zamana yazık

EURO 2024 elemelerinde son dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı güçlü bir oyunla 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılar'da Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğe gelişi takımı ayağa kaldırdı. Sadece 4 gün geçirdiği oyunculara verdiği pozitif enerji ve yaptığı dokunuşlar, Türkiye'ye Almanya yolunu büyük ölçüde açtı.

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Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında... | Kuntz ile geçen onca zamana yazık

Maç sonundaki coşkulu sevinç ve oyuncuların birlik duygusuyla özlenen ruhu geri getiren ve ilk maçta sınıfı geçen İtalyan teknik adamın hamlelerinin sonuçlarını, madde madde mercek altına aldık:

Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında... | Kuntz ile geçen onca zamana yazık

STOPERDE SAMET AKAYDIN TERCİHİ TUTTU

- Hırvatistan'a 2-0 yenildiğimiz ilk maça göre daha efektif bir görüntü çizen Milliler; şut isabet oranı (%53.5), top çalma (%44.4), tehlike engelleme (%283) ve gol fırsatı (%400) değerlerinde gözle görülür bir artış gösterdi. Ayrıca %22.5 daha az top kaybı gerçekleştirdi.

Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında... | Kuntz ile geçen onca zamana yazık

- Hırvatistan önünde ilk 11'i Süper Lig'den bildiği ve tanıdığı isimlerden oluşturdu. Avrupa'dan sadece Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Cenk Özkaçar'ı tercih etti.

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