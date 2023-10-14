Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
11:53
Hırvatistan zaferi sonrası flaş sözler! "Öğrendiğime göre Montella soyunma odasında..." | "Kuntz ile geçen onca zamana yazık"
Son dakika haberi... A Milli Takımımızın Hırvatistan zaferi hepimizi sevince boğdu. Ay-Yıldızlılarımızın yeni hoca Montella ilk maçında oynattığı futbol ve taktiksel becerisiyle sınavı geçti. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, "A Milli Takım Stefan Kuntz ile geçen zamana yanmalı mı? Montella yönetiminde Hırvatistan maçında neleri farklı gördünüz?" sorusuna çarpıcı cevaplar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...