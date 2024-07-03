Giriş Tarihi: 03.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
13:52
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımızın mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Montello yönetimindeki A Milli Takım çeyrek finalde Hollanda ile mücadele edecek. Son 16 turunda Avusturya ile karşılan milliler rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Türkiye çeyrek final maç tarihi…