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Haberler Galeri Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı
Giriş Tarihi: 03.07.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 13:52

Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımızın mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Montello yönetimindeki A Milli Takım çeyrek finalde Hollanda ile mücadele edecek. Son 16 turunda Avusturya ile karşılan milliler rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Türkiye çeyrek final maç tarihi…

Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı

Hollanda Türkiye maçı ne zaman araştırılıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım Avusturya karşısında 2-1 kazandı ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Son 16 turunda Romanya ile eşleşen Hollanda 3-0 galibiyete üst tura yükseldi. EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı için nefesler tutuldu. İki takım da yarı final bileti için mücadele edecek. Peki, Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar…

Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı

HOLLANDA - TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya karşısında kazanan A Milli Takım adını çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların rakibi ise Romanya'yı mağlup eden Hollanda oldu.

Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya
5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa
6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı

AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finaller 5-6 Temmuz

Yarı finaller 9-10 Temmuz

Final 14 Temmuz

Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı
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