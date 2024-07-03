Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı

Hollanda Türkiye maçı ne zaman araştırılıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım Avusturya karşısında 2-1 kazandı ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Son 16 turunda Romanya ile eşleşen Hollanda 3-0 galibiyete üst tura yükseldi. EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı için nefesler tutuldu. İki takım da yarı final bileti için mücadele edecek. Peki, Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar…