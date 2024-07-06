Giriş Tarihi: 06.07.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
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Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaştı. Zorlu maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda Hollanda'nın 2 golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sahanın her yerini Hollanda'ya adeta dar eden Bizim Çocuklar, Türk taraftarları da coşturdu. Milli takımımızın golünü atan Samet Akaydin ise gol sevinciyle Avrupa'nın ortasında büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…