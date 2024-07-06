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Giriş Tarihi: 06.07.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 00:05

Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaştı. Zorlu maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda Hollanda'nın 2 golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sahanın her yerini Hollanda'ya adeta dar eden Bizim Çocuklar, Türk taraftarları da coşturdu. Milli takımımızın golünü atan Samet Akaydin ise gol sevinciyle Avrupa'nın ortasında büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…

Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yürüyüşüne emin adımlarla devam eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı.

Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…

35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı.

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Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…

Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi.

Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…

Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve millileri 1-0 öne geçirdi.

Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…

Samet Akaydin, bu golden sonra secdeye yatarak adeta 'Merih yoksa ben varım' dedi.

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