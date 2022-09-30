Hull City’nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...

Hull City'de menajer Shota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına hız kesmeden başladıklarını açıkladı. Hull'un yerel gazetesi Hull Daily Mail, teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayınladı ve paylaşımda flaş isimlere yer verdi. İşte Hull City'nin teknik direktör adayları... SEAN DYCHE 2012-13 sezonunda başına geldiği Burnley'i yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştıran 51 yaşındaki İngiliz teknik adam Sean Dyche, 15 Nisan 2022 tarihinden Burnley'den ayrıldığından beri boşta. ROB EDWARDS 39 yaşındaki Gallerli teknik adam Rob Edwards, daha önce kariyerinde Forest Green ve Watford'u çalıştırdı. 26 Eylül 2022'de Watford'daki görevinden ayrılan Rob Edwards, henüz bir kulüple anlaşmış değil. JAVI GRACIA Kariyerinde Watford, Valencia, Malaga gibi takımlar çalıştıran 52 yaşındaki İspanyol teknik adam Javi Gracia, son olarak Al-Sadd kulübünde görev aldı. 15 Haziran 2022 tarihinde görevinden ayrılan Gracia, o tarihten bu yana boşta. SABRI LAMOUCHI 50 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine Fildişi Sahili Milli Takım teknik direktörü olarak başladı. Kariyerinde El-Jaish, Rennes, Nottm Forest'i çalıştıran Lamouchi, son olarak Al-Duhail'i çalıştırdı. SERGEN YALÇIN Ankette ismi geçmese de Türk futbolseverler, sosyal medyada Hull City için Sergen Yalçın yakıştırması yaptı. Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı'nın arasının iyi olması, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin'in de soruları cevapsız bırakması iddiaları alevlendirdi. ŞENOL GÜNEŞ Yine Türk futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta başarılı sezonlar geçirdi. Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 70 yaşındaki Güneş, 10 Eylül 2021 tarihinde A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığından bu yana boşta. FATİH TERİM Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, daha önce Milan Fiorentina ve Galatasaray gibi kulüpleri çalıştırdı. Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanmayı başaran 69 yaşındaki Terim, 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana boşta.