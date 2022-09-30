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Haberler Galeri Hull City'nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 30.09.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 17:20

Hull City'nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından yeni arayışlara başladı. İngiliz ekibinin yeni teknik adam adayları da belli oldu. İşte 3 tecrübeli Türk ismin de olduğu flaş liste...

Hull City’nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...

Hull City'de menajer Shota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına hız kesmeden başladıklarını açıkladı.

Hull City’nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...

Hull'un yerel gazetesi Hull Daily Mail, teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayınladı ve paylaşımda flaş isimlere yer verdi.

İşte Hull City'nin teknik direktör adayları...

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Hull City’nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...

SEAN DYCHE

2012-13 sezonunda başına geldiği Burnley'i yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştıran 51 yaşındaki İngiliz teknik adam Sean Dyche, 15 Nisan 2022 tarihinden Burnley'den ayrıldığından beri boşta.

Hull City’nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...

ROB EDWARDS

39 yaşındaki Gallerli teknik adam Rob Edwards, daha önce kariyerinde Forest Green ve Watford'u çalıştırdı. 26 Eylül 2022'de Watford'daki görevinden ayrılan Rob Edwards, henüz bir kulüple anlaşmış değil.

Hull City’nin yeni teknik direktör adayları belli oldu! Listedeki isimler şaşkına çevirdi...

JAVI GRACIA

Kariyerinde Watford, Valencia, Malaga gibi takımlar çalıştıran 52 yaşındaki İspanyol teknik adam Javi Gracia, son olarak Al-Sadd kulübünde görev aldı. 15 Haziran 2022 tarihinde görevinden ayrılan Gracia, o tarihten bu yana boşta.

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