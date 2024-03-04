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Haberler Galeri Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:10

Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle zorlu maçı 1-0 kazandı ve yeniden 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşmada Mauro Icardi'nin ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonda G.Saraylı oyuncular penaltı beklemişti. Süper Lig'in eski hakemleri, devam kararı çıkan pozisyon için dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Icardi’nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray, bu kulvardaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Icardi’nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...

Tüpraş Stadı'nda yapılan derbinin 2. dakikasında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da bu skorla önde girdi. Müsabakada net pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, rakibinin gol bulmasını izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Icardi’nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...

90'DA COLLEY KIZARDI

90. dakikada kırmızı kart vardı. Colley'in Barış Alper'e müdahalesinde sarı kart kararı veren Halil Umut Meler'e VAR'dan çağrı geldi. Pozisyonu tekrar inceleyen Meler, sonrasında sarı kartı iptal etti ve kırmızı karta çevirdi

Icardi’nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...

CİMBOM, KRİTİK VİRAJDAN LİDER OLARAK ÇIKTI

"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini aldı. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 75'e yükseltti. Galatasaray, maç eksiğiyle takipçisi Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği derbi zaferiyle geri aldı.

Icardi’nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...

BU SEZON 15 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

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