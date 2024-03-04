Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
08:10
Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle zorlu maçı 1-0 kazandı ve yeniden 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşmada Mauro Icardi'nin ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonda G.Saraylı oyuncular penaltı beklemişti. Süper Lig'in eski hakemleri, devam kararı çıkan pozisyon için dikkat çeken yorumlar yaptı.