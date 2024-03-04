Icardi’nin pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı: Müdahale ve dikkatsizlik var...

Tüpraş Stadı'nda yapılan derbinin 2. dakikasında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da bu skorla önde girdi. Müsabakada net pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, rakibinin gol bulmasını izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.