İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

Chelsea ve Manchester City arasında oynanan İngiltere Lig Kupası finaline Kepa Arrizabalaga damga vurdu. Lig Kupası finalinin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Seri penaltı atışlarında Leroy Sane'nin vuruşunu kurtaran Arrizabalaga, diğer 4 vuruşun gol olmasına engel olamadı ve kupa Manchester City'e gitti. Chelsea'de koltuğu sallantıda olan Sarri'nin bundan sonra kaleci Arrizabalaga'ya ne tavır alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.