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  • İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

ve arasında oynanan finaline Kepa Arrizabalaga damga vurdu. Lig Kupası finalinin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Seri penaltı atışlarında Leroy Sane'nin vuruşunu kurtaran Arrizabalaga, diğer 4 vuruşun gol olmasına engel olamadı ve kupa Manchester City'e gitti. Chelsea'de koltuğu sallantıda olan Sarri'nin bundan sonra kaleci Arrizabalaga'ya ne tavır alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 00:07
İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu
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İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

ve arasında oynanan finaline Kepa Arrizabalaga damga vurdu.

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İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

Lig Kupası finalinin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında 'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

Sarri, Kepa Arrizabalaga'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti.

İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu
İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi.

İngiltere Lig Kupası Finaline kaleci Arrizabalaga damga vurdu

kalecisini, takım arkadaşı David Luiz de ikna edemedi.

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