İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında sahasında Japonya'nın Kashima Antlers takımı ile karşılaşan Persepolis'te kadın taraftarlar da stada alındı. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde Japonya'nın Kashima Antlers takımı şampiyon oldu. AFC Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima Antlers ekibi karşı karşıya geldi. İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Stadı'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi. İlk maçı 2-0 kazanan Kashima Antlers şampiyonluğa ulaştı. İranlı kadınların maçları statlarda izlemesinin dini gerekçelerle yasaklanması konusunda FIFA'nın girişimleri sonuç verdi ve kadın futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, mart ayındaki İran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye kanunun değişmesi için telkinde bulunmuştu. FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Fatma Samoura da İran'daki yasağa karşı başlatılan, 'Open Stadiums (Açık Statlar)' kampanyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti.