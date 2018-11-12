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  • İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında sahasında Japonya'nın Kashima Antlers takımı ile karşılaşan 'te kadın taraftarlar da stada alındı.

Giriş Tarihi: 12.11.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 12.11.2018 13:47
İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde Japonya'nın Kashima Antlers takımı şampiyon oldu.

İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

AFC Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında 'ın takımıyla Japonya'nın Kashima Antlers ekibi karşı karşıya geldi.

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İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

'ın başkenti Tahran'daki Azadi Stadı'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi. İlk maçı 2-0 kazanan Kashima Antlers şampiyonluğa ulaştı.

İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

lı kadınların maçları statlarda izlemesinin dini gerekçelerle yasaklanması konusunda FIFA'nın girişimleri sonuç verdi ve kadın futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti.

İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, mart ayındaki ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye kanunun değişmesi için telkinde bulunmuştu.

İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi

FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Fatma Samoura da 'daki yasağa karşı başlatılan, "Open Stadiums (Açık Statlar)" kampanyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarlar statta maç izledi
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