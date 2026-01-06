Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:29

İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri ortadan kalkıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun transferi için Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. Son kararı oyuncunun vereceği belirtildi. İşte haberin detayları...

  • ABONE OL
İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

Ezeli rakibinin 3 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle ikinci devreye daha güçlü kadroyla girmek istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

Görüşülen isimlerle temaslarını artıran Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da belli olmaya başladı.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

İRFAN CAN'DA FLAŞ GELİŞME

Sarı lacivertli takımda, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

KASIMPAŞA İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

KARARI BEKLENİYOR

Haberde, milli futbolcunun sezon sonuna kadar İstanbul ekibine kiralık olarak katılmasının beklendiği aktarıldı.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

12 MAÇTA OYNADI

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 12 karşılaşmaya çıktı.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

PERFORMANSI

Yalnızca 378 dakika süre bulabilen İrfan Can Kahveci, bu süre zarfında gol ya da asist katkısı üretemedi.
İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

FENERBAHÇE KARİYERİ

2021'de geldiği Fenerbahçe'de toplamda 183 maça çıkan İrfan Can, 32 gol – 31 asistlik performans sergiledi.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

İrfan Can'ın sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

İrfan Can Kahveci’nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma yakın...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.