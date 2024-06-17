Giriş Tarihi: 17.06.2024 19:29
İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 100 futbolcuyu açıkladı. Kariyerinde büyük bir sıçrama yaparak Real Madrid'e transfer olan ve attığı gollerle adından söz ettiren Arda Güler de listedeki yerini aldı. İspanya'yı sallayan milli futbolcu, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran isimlerden birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 100 futbolcusu...