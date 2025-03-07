İşte Ballon d’Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...

Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu bu ödüle çok yaklaşsa da kazanmayı başaramadı. Bu ödülü tartışmalı da olsa son kazanan oyuncu Rodri olmuştu. Sizler için aday olmuş ancak Ballon d'Or ödülünü kazanamamış en iyi oyuncuları bir araya getirdik.