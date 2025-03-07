Giriş Tarihi: 07.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
17:56
İşte Ballon d'Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...
Ballon d'Or, futbol dünyasının bireysel olarak en prestijli ödülü konumunda. Her sene yılın en iyi oyuncusuna verilen bu ödülü son olarak İspanyol yıldız Rodri almıştı. 2000'lerin sonundan 2010'lara kadar, Ballon d'Or ödülü büyük ölçüde iki oyuncu tarafından domine edilmişti: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo... Sizler için Ballon d'Or'a aday olan ancak bu ödülü kazanamamış olan yıldızları bir araya getirdik.