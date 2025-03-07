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Haberler Galeri İşte Ballon d'Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 17:56

İşte Ballon d'Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...

Ballon d'Or, futbol dünyasının bireysel olarak en prestijli ödülü konumunda. Her sene yılın en iyi oyuncusuna verilen bu ödülü son olarak İspanyol yıldız Rodri almıştı. 2000'lerin sonundan 2010'lara kadar, Ballon d'Or ödülü büyük ölçüde iki oyuncu tarafından domine edilmişti: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo... Sizler için Ballon d'Or'a aday olan ancak bu ödülü kazanamamış olan yıldızları bir araya getirdik.

İşte Ballon d’Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...

Son dönemlerde ise Salah ve Vinicius Jr gibi yıldızların daha iyi performanslar almasına rağmen Ballon d'Or ödülünü alamaması tepkilere de neden olmuştu.

İşte Ballon d’Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...

Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu bu ödüle çok yaklaşsa da kazanmayı başaramadı. Bu ödülü tartışmalı da olsa son kazanan oyuncu Rodri olmuştu. Sizler için aday olmuş ancak Ballon d'Or ödülünü kazanamamış en iyi oyuncuları bir araya getirdik.

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İşte Ballon d’Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...

DENNIS BERGKAMP

2. SIRADA TAMAMLADI (1993)

İşte Ballon d’Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...

PAOLO MALDINI

3. SIRADA TAMAMLADI (1993 - 2003)

İşte Ballon d’Or kazanamamış en iyi oyuncular! O isimleri görünce çok şaşıracaksınız...

THIERRY HENRY

2. SIRADA TAMAMLADI (1993)