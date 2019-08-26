İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "Sağlık problemi yoksa katkı sağlar" raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de, "Mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum" şeklinde ifade kullandığı kaydedildi.