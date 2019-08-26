İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Fenerbahçe anlaşma sağladığı Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'i İstanbul'a getirdi... 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim... Fenerbahçe Marsilya'dan Luiz Gustavo haberini beklerken, Fransız kulübü ile yollarını kısa süre önce ayıran Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki stoperle, bugün sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağı resmi siteden duyuruldu. Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme sunduğu, uzatma opsiyonunun da sarı-lacivertlilerin elinde bulunduğu kaydedildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın 'Sağlık problemi yoksa katkı sağlar' raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de, 'Mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum' şeklinde ifade kullandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya'nın disiplinsizlik dolayısıyla sözleşmesini feshettiği Rami'ye ikinci bir fırsat sunmanın kulübe kazanç sağlayacağını düşündüğünden bu transfere onay verdi. Adil Rami özel hayatı nedeniyle sıkça magazin basınına konu olan bir isim olarak göze çarpıyor. İşte Rami'nin hem iş hem de özel hayatından çarpıcı satır başları... - Babası uyuşturucu kullandığı için uzun süre belediyede çöp toplama işlerinde çalıştı.