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İşte 'nin yeni transferi

anlaşma sağladığı Fas asıllı Fransız stoper 'i İstanbul'a getirdi... 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 11:19
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Marsilya'dan Luiz Gustavo haberini beklerken, Fransız kulübü ile yollarını kısa süre önce ayıran Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

33 yaşındaki stoperle, bugün sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağı resmi siteden duyuruldu.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

'nin Rami'ye yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme sunduğu, uzatma opsiyonunun da sarı-lacivertlilerin elinde bulunduğu kaydedildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "Sağlık problemi yoksa katkı sağlar" raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de, "Mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum" şeklinde ifade kullandığı kaydedildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya'nın disiplinsizlik dolayısıyla sözleşmesini feshettiği Rami'ye ikinci bir fırsat sunmanın kulübe kazanç sağlayacağını düşündüğünden bu transfere onay verdi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

özel hayatı nedeniyle sıkça magazin basınına konu olan bir isim olarak göze çarpıyor. İşte Rami'nin hem iş hem de özel hayatından çarpıcı satır başları...

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

- Babası uyuşturucu kullandığı için uzun süre belediyede çöp toplama işlerinde çalıştı.

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