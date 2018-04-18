İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

Tavuktan yaptığı soğanlı kebap ile kendi tarzında yaptığı çılbırın yıldız futbolcular için son derece yararlı olduğunu keşfeden şef Jonny Marsh da mönüsüne bu iki lezzeti ekledi.

SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR? TARİFİ İÇİN TIKLAYIN...