Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

'de şampiyon olan 'nin Türk asıllı futbolcusu , tuttuğu özel şefe ve yaptırdı. Takım arkadaşlarına da bu yemekleri yediren İlkay, herkesi Türk lezzetlerine aşık etti...

Giriş Tarihi: 18.04.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 11:05
  • 1
  • 7
İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!
İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen , Türk lezzetlerinden vazgeçmedi.

  • 2
  • 7
İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!
İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

i'nde şampiyonluğunu ilan eden 'nin Türk yıldızı, geçtiğimiz yıl kendisine özel bir şef tuttu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 7
İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!
İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

27 yaşındaki Gündoğan; takım arkadaşları Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, ve gibi dünyaca ünlü şef ile çalışmaya başladı.

  • 4
  • 7
İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!
İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

Her gün dünyaca ünlü aşçının kendisi için özel olarak hazırladığı sağlıklı yemekleri yiyen , Michelin yıldızlı şefe şiş kebap ve yapmayı öğretti.

ÇILBIR NASIL YAPILIR? TARİFİ İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 7
İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!
İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

Tavuktan yaptığı soğanlı kebap ile kendi tarzında yaptığı ın yıldız futbolcular için son derece yararlı olduğunu keşfeden şef da mönüsüne bu iki lezzeti ekledi.

SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR? TARİFİ İÇİN TIKLAYIN...

  • 6
  • 7
İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!
İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

Ünlü şef, 'nin yıldız futbolcuları için kendi evlerinde Türk mutfağının bu iki lezzetini yapmaya başladı.

  • 7
  • 7
İşte 'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!
İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

Böylece sayesinde dünyanın en gözde futbolcuları ile tavuktan yapılan şiş kebabı deneyimleme fırsatı bulmuş oldu. (Takvim)

BİZE ULAŞIN