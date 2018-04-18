İşte Manchester City'ye şampiyonluğu getiren Türk yemekleri!

İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'nin Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, tuttuğu özel şefe soğan kebabı ve çılbır yaptırdı. Takım arkadaşlarına da bu yemekleri yediren İlkay, herkesi Türk lezzetlerine aşık etti... Balıkesir Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan, Türk lezzetlerinden vazgeçmedi. İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin Türk yıldızı, geçtiğimiz yıl kendisine özel bir şef tuttu. 27 yaşındaki Gündoğan; takım arkadaşları Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, David Silva ve Sergio Agüero gibi dünyaca ünlü şef Jonny Marsh ile çalışmaya başladı. Her gün dünyaca ünlü aşçının kendisi için özel olarak hazırladığı sağlıklı yemekleri yiyen İlkay Gündoğan, Michelin yıldızlı şefe şiş kebap ve çılbır yapmayı öğretti. ÇILBIR NASIL YAPILIR? TARİFİ İÇİN TIKLAYIN... Tavuktan yaptığı soğanlı kebap ile kendi tarzında yaptığı çılbırın yıldız futbolcular için son derece yararlı olduğunu keşfeden şef Jonny Marsh da mönüsüne bu iki lezzeti ekledi. SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR? TARİFİ İÇİN TIKLAYIN... Ünlü şef, Manchester City'nin yıldız futbolcuları için kendi evlerinde Türk mutfağının bu iki lezzetini yapmaya başladı. Böylece İlkay Gündoğan sayesinde dünyanın en gözde futbolcuları çılbır ile tavuktan yapılan şiş kebabı deneyimleme fırsatı bulmuş oldu. (Takvim)