Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Filenin Sultanları finale doğru! İşte FIVB Millet Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2023

Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman sorusu gündemdeki yerini alıyor. FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta maçları Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanacak. Daha önce Antalya ve Hong Kong'da mücadeleler oynanmıştı. Mücadeleler TRT Spor Yıldız ve TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları maç takvimi 2023 üzerinden sporseverler maçları anlık olarak takip etmek istiyor. Üçüncü haftada Filenin Sultanları Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan ile mücadele edecek. Peki, Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı