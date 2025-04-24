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Haberler Galeri Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:19

Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, cumartesi günü Gaziantep FK karşısında önemli bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu deplasman öncesinde radikal kararlar aldı. Portekizli çalıştırıcı, kadroda büyük değişime gidecek. İşte haberin detayları…

Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...

Süper Lig'in 33.haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...

Sarı-lacivertliler, geçen hafta sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmış ve zirve yarışında puan farkı 5'e yükselmişti.

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Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...

Farkın yükselmesi, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük tepki almış ve Mourinho eleştirilmişti.

Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...

Kanarya, Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala, aynı hatayı tekrarlamak ve yarıştan kopmak istemiyor.

Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...

Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho, hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçı ilk 11'inde bazı değişiklilere gidecek.