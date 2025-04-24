Giriş Tarihi: 24.04.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
15:19
Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, cumartesi günü Gaziantep FK karşısında önemli bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu deplasman öncesinde radikal kararlar aldı. Portekizli çalıştırıcı, kadroda büyük değişime gidecek. İşte haberin detayları…