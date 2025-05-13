Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
09:49
Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...
Trendyol Süper Lig'de 35. haftayı geride bıraktık. Bu sezon büyük umutlarla takımın başına getirilen Jose Mourinho, Süper Lig'de kadro tercihleri sebebiyle en istikrarsız hoca oldu. Portekizli hoca, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı hiç kazanamadı ve taraftarın gözünde kredisini tüketti. İşte Mourinho'yu istikrarsız o yapan o detay...