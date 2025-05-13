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Haberler Galeri Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 09:49

Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...

Trendyol Süper Lig'de 35. haftayı geride bıraktık. Bu sezon büyük umutlarla takımın başına getirilen Jose Mourinho, Süper Lig'de kadro tercihleri sebebiyle en istikrarsız hoca oldu. Portekizli hoca, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı hiç kazanamadı ve taraftarın gözünde kredisini tüketti. İşte Mourinho'yu istikrarsız o yapan o detay...

UĞUR ÇEM
Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertli takım, Beşiktaş maçındaki mağlubiyetin ardından şampiyonluk ihtimallerini mucizelere bıraktı.

Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...

Ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'nin kadro istikrarsızlığı sonunu getiren etkenlerin başında geldi.

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Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...

Sarı-lacivertli takım, 35. haftanın sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Cimbom, bu hafta Kayserispor karşısında en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...

LİGİN EN İSTİKRARSIZ HOCASI MOURINHO OLDU

Takımdaki geleceği belirsiz olan ve oynattığı futbolla eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho, her maçta en az 3 futbolcu değiştirerek ligin en kararsız hocası olarak ilk sırada yer aldı.

Jose Mourinho taraftarın gözünde kredisini tüketti! Ligin en istikrarsız hocası oldu | İşte o detay...

SAVUNMA YAPISI 3'LÜ VE 4'LÜ TERCİH

Portekizli çalıştırıcı, özellikle savunmayı ve sistemi sürekli değiştirdi ve bir düzen tutturmadı. 3'lü formasyonu 12 kez tercih ederken 4'lü düzeni 21 defa kullanarak takımı yapboz tahtasına çevirdi.