Jose Mourinho’dan Trabzonspor’un yıldızına servet! Tarihin en yüksek ikinci satışı...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 07:15
Benfica, Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz ekibi, 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Trabzonspor, Uğurcan'dan sonra tarihinin en yüksek ikinci satışını gerçekleştirebilir. İşte detaylar...