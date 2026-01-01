Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Jose Mourinho’dan Trabzonspor’un yıldızına servet! Tarihin en yüksek ikinci satışı...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 07:15

Jose Mourinho’dan Trabzonspor’un yıldızına servet! Tarihin en yüksek ikinci satışı...

Benfica, Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz ekibi, 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Trabzonspor, Uğurcan'dan sonra tarihinin en yüksek ikinci satışını gerçekleştirebilir. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Batagov, Benfica yolunda.

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan haberde, Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Portekiz kulübünün, 23 yaşındaki savunmacıyla yakından ilgilendiği ve transferi bitirme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Habere göre; genç stoperin de Portekiz'e transfer olma seçeneğine olumlu baktığı bildirildi.

Mourinho'nun da ısrarı üzerine Benfica'nın, Batagov için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bordo-mavili kulübün de bu fiyata 'hayır' demeyeceği bildirildi.

Bu arada Napoli'nin de yıldız futbolcu için Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

Sezon başında kaleci Uğurcan Çakır'ı KDV dahil 33 milyon Euro bonservis bedeliyle G.Saray'a veren Fırtına, Batagov'u Benfica'ya gönderirse tarihinin en yüksek ikinci satışını gerçekleştirmiş olacak.

2024 Ağustos'ta Zorya Luhansk'tan 1.8 milyon Euro bedelle Trabzon'a gelen Batagov, bordo-mavili formayla 41 maçta oynarken 2 gol, 3 asist üretti.

SÜPER KUPA İÇİN BİR UMUT VAR!

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçına bir forvet yetiştirmek isteyen Trabzonspor'da hedefteki ilk isim Umut Nayır.

Hem tecrübeli hem kısa sürede uyum sağlayacak bir kimlik olarak bakılan Konyasporlu futbolcu için Trabzonspor şartları zorluyor.

Konyaspor'a yapılan son teklifin Umut'a karşılık Olaigbe'nin kiralanması oldu. Görüşmelerde satın alma opsiyonu ve Olaigbe'nin maaşının ödemesi de masaya yatırıldı.