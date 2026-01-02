Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Juventus'un yıldızına Fenerbahçe kancası!
Giriş Tarihi: 02.01.2026 19:43

Juventus’un yıldızına Fenerbahçe kancası!

Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, Juventus forması giyen yıldız futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig devinin, transfer çalışmaları kapsamında rotasını İtalya'ya çevirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Juventus'ta forma giyen tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi konusunda geniş bir oyuncu listesi hazırladığı vurgulandı.

MCKENNIE İDDİASI

Fenerbahçe'nin listesinde Juventus forması giyen Weston McKennie'nin de olduğu aktarıldı.

Weston McKennie kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, "Juventus'ta kalmayı umuyorum ancak her şeyi menajerime bıraktım. Kendimi iyi hissediyorum. Teknik direktör Luciano Spalletti'den çok memnunum. O mükemmel bir teknik direktör ve hislerim harika" ifadelerini kullanmıştı.

SCHALKE'DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

27 yaşındaki orta saha, Schalke'de forma giydiği dönemde Domenico Tedesco ile birlikte çalışmıştı.

Weston McKennie, bu sezon Juventus'ta 23 karşılaşmada forma şansı buldu. 27 yaşındaki orta saha bu maçlarda 2 gol ile 3 asist üretti.

Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ABD'li futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Otterbach altyapısında futbola başlayan Weston McKennie daha sonra Schalke ve Leeds United'da forma giydi.

62 KEZ MİLLİ OLDU

Weston McKennie, ABD Milli Takımı'nda 62 maçta süre aldı. 27 yaşındaki orta saha, milli forma altında 11 kez rakip fileleri havalandırdı.