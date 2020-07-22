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'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe 4 oyuncusunu da kartlara kurban etmişti. Kanarya'da son hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada bu isimlerin yerine forma gençlerin olacak. Ayrıca sağ bek ve stoper bölgelerinde de gençler şans bulacak. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kadrosu...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:56
Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

'de deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden hafta sonu evinde oynayacağı karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay'dan yoksun olarak çıkacak.

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Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

FORVETTE TEK İSİM ALLAHYAR
Muriqi'nin 1 numaralı alternatifi 'in ameliyat olması nedeniyle santrfor mevkiinde İranlı Allahyar Seyyadmeneş'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

Hürriyet'in haberine göre Allahyar'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alacağı düşünülüyor.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

Formsuzluğu nedeniyle tepki çeken Nabil Dirar'ın yerine Murat Sağlam'ın forma giyme ihtimali oldukça güçlü. Maçın gidişatına göre Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan da süre bulabilir.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

CEZALILARA ERKEN İZİN YOK
maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen ve sezonu kapatan Muriqi, Deniz, Tolga ve Jailson, son günlerde sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların eleştirisine maruz kaldı.

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

Dört yıldız isim, takımın iddiası kalmaması sonrası erken tatile çıkmak için kasten kart görmekle suçlansa da yöneticiler, dört oyuncunun da erken izin yapmayacağını dile getirdiler.

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