Haberler Galeri Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

Kadıköy'de sahne gençlerin! İşte Rizespor maçı kadrosu

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe 4 oyuncusunu da kartlara kurban etmişti. Kanarya'da son hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada bu isimlerin yerine forma gençlerin olacak. Ayrıca sağ bek ve stoper bölgelerinde de gençler şans bulacak. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kadrosu...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





