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Haberler Galeri Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 14:54

Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?

TFF, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı. Bu kararın ardından birçok futbol sever taraftarı oldukları takımların maçlarında görevlendirecek hakemleri araştırmaya başladı. 32. haftadan itibaren geçerli olacak kural çerçevesinde oynanacak maçlardan bir tanesi de Karagümrük Fenerbahçe maçı oldu. Sarı lacivertli taraftarlar Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak? araştırmasına başladı. İşte detaylar

Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?

TFF tarafından Avrupa futbol federasyonlarına yapılan talep kabul edildi. Trendyol Süper Lig'de 32. haftadan itibaren Yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görev yapacak. TFF tarafından duyurulan haberin ardından taraftarlar Fenerbahçe maçları için araştırmlara başladı. Taraftarlar Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak?

Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?

SÜPER LİG'DE VAR'DA YABANCI HAKEM Mİ OLACAK GÖREV YAPACAK?

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

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Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?

HANGİ MAÇLARDA YABANCI HAKEM GÖREV ALACAK?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.

Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş.

Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI YABANCI VAR HAKEMİ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan haberin ardından gözler 32. haftanın maçlarına yöneldi. Karagümrük ve Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak yabancı VAR hakemi henüz belli olmadı. Açıklandığın da haberimizde yer vereceğiz.

Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?
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