Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak, hangi hakem görev yapacak?

Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
14:54
TFF, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı. Bu kararın ardından birçok futbol sever taraftarı oldukları takımların maçlarında görevlendirecek hakemleri araştırmaya başladı. 32. haftadan itibaren geçerli olacak kural çerçevesinde oynanacak maçlardan bir tanesi de Karagümrük Fenerbahçe maçı oldu. Sarı lacivertli taraftarlar Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim olacak? araştırmasına başladı. İşte detaylar