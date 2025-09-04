Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu Gürcistan-Türkiye maçına damgasını vurdu! İstatistikleri alt üst etti...
Giriş Tarihi: 04.09.2025 21:29 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:30

Kerem Aktürkoğlu Gürcistan-Türkiye maçına damgasını vurdu! İstatistikleri alt üst etti...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) attığı gollerle 3-2 yenerek gruba 3 puanla başladı. Karşılaşmada iki gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, o alandaki istatistiklerde bir numaraya yerleşti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetti.

Milli Takım, sahaya, "Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan" 11'iyle çıktı.

3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1

41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

İkinci yarının ilk dakikalarında etkili olan taraf ev sahibi Gürcistan olurken, milli takım kısa paslarla rakibin etkinliğini kırdı. 53'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün'ün asistinde skoru 3-0'a getirdi.

Maçın geri kalanında Milli Takımımız iki gol yese de karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve gruba 3 puanla başladı.

Karşılaşmada iki gol kaydeden milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla herkesin beğenisini topladı.

Opta verilerine göre Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana en fazla gole (13 gol & 3 asist) katkıda bulunan oyuncu konumunda yer alıyor.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya Milli Takımı'nı konuk edecek.