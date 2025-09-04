Giriş Tarihi: 04.09.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:30
Kerem Aktürkoğlu Gürcistan-Türkiye maçına damgasını vurdu! İstatistikleri alt üst etti...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) attığı gollerle 3-2 yenerek gruba 3 puanla başladı. Karşılaşmada iki gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, o alandaki istatistiklerde bir numaraya yerleşti. İşte detaylar...