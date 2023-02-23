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Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 13:21

Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Başakşehir, Sivasspor ve muhtemelen Trabzonspor'un rakiplerini belirleyecek olan UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi için araştırmalar başladı. Sivasspor ve Başakşehir kura çekimlerinde seri başı olacakken, Trabzonspor Basel'i yendiği takdirde seri başı takımları arasından biriyle karşılaşacak. Turnuvayı takip eden vatandaşlar, "UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında Nice, West Ham ve Villareal bulunuyor. Peki, Konferans Ligi kuraları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar

Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Konferans Ligi son 16 kura çekimi 24 Şubat'ta yapılacakken, en az iki ve en fazla üç takımımızın son 16'ya kalma ihtimali bulunuyor. Bu sebeple UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İstanbul Başakşehir ve Sivasspor, son 16'ya katılmaya hak kazanmıştı. İşte detaylar

Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Takımlar şöyle:

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Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

AZ Alkmaar

Djurgården

İstanbul Başakşehir

Nice

Sivasspor

Slovan Bratislava

Villarreal

West Ham

Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

SON 16 İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bugün (23 Şubat) oynanacak eşleşmelerin galipleri, son 16'ya kalacak. İşte eşleşmeler

Ludogorets - Anderlecht

Trabzonspor - Basel

Lazio - CFR Cluj

AEK Larnaca - Dnipro-1

Braga - Fiorentina

Qarabağ - Gent

Bodø/Glimt - Lech

Sheriff - Partizan

Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 15.00'da çekilmeye başlanacak.

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