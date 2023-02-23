Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Başakşehir, Sivasspor ve muhtemelen Trabzonspor'un rakiplerini belirleyecek olan UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi için araştırmalar başladı. Sivasspor ve Başakşehir kura çekimlerinde seri başı olacakken, Trabzonspor Basel'i yendiği takdirde seri başı takımları arasından biriyle karşılaşacak. Turnuvayı takip eden vatandaşlar, "UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında Nice, West Ham ve Villareal bulunuyor. Peki, Konferans Ligi kuraları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar