Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Konferans Ligi son 16 kura çekimi 24 Şubat'ta yapılacakken, en az iki ve en fazla üç takımımızın son 16'ya kalma ihtimali bulunuyor. Bu sebeple UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İstanbul Başakşehir ve Sivasspor, son 16'ya katılmaya hak kazanmıştı. İşte detaylar