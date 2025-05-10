Giriş Tarihi: 10.05.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
12:41
En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listede yer aldı...
Futbol tarihinde transfer dönemleri her zaman hareketli geçmiştir. Bu dönemde bazı oyuncular, yaptıkları transferlerle damga vurmayı başardı. Yaptığı transferler sonucunda kulüplerine en çok para kazandıran futbolcular ise belli oldu. Yıldızların damga vurduğu listede Süper Lig'den bir isim de kendisine yer buldu. İşte zirvenin sahibi...