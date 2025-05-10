Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listede yer aldı...
Giriş Tarihi: 10.05.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:41

En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig'in yıldızı listede yer aldı...

Futbol tarihinde transfer dönemleri her zaman hareketli geçmiştir. Bu dönemde bazı oyuncular, yaptıkları transferlerle damga vurmayı başardı. Yaptığı transferler sonucunda kulüplerine en çok para kazandıran futbolcular ise belli oldu. Yıldızların damga vurduğu listede Süper Lig'den bir isim de kendisine yer buldu. İşte zirvenin sahibi...

En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listede yer aldı...

Futbol tarihinde kulüplerine en çok bonservis kazandıran futbolcuları bir araya getirdik. Süper Lig'in yıldızı da listede yer aldı. İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listede yer aldı...

MOUSSA DIABY - 3 TRANSFER

TOPLAM ÖDENEN BONSERVİS: 130 MİLYON EURO

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listede yer aldı...

SADIO MANE - 5 TRANSFER

TOPLAM ÖDENEN BONSERVİS: 130.2 MİLYON EURO

En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listede yer aldı...

DARWIN NUNEZ - 3 TRANSFER

TOPLAM ÖDENEN BONSERVİS: 131 MİLYON EURO

En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızı listede yer aldı...

JUDE BELLINGHAM - 2 TRANSFER

TOPLAM ÖDENEN BONSERVİS: 143.1 MİLYON EURO