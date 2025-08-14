Giriş Tarihi: 14.08.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
18:32
Kylian Mbappe'nin Arda Güler hayranlığı ortaya çıktı! İspanya'da gündem olan sözler...
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, takımının WSG Tirol ile oynadığı hazırlık maçında iyi bir performans ortaya koydu. Teknik direktör Xabi Alonso tarafından ilk 11'de başlatılan milli yıldız, Kylian Mbappe'ye muhteşem bir asist yaptı. İki kez direkleri geçemeyen genç futbolcuya ülke basınından da büyük övgüler gelirken, Mbappe ile ilgili detayı ilk kez paylaştılar. İşte haberin detayları…