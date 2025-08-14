Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 18:32

Kylian Mbappe'nin Arda Güler hayranlığı ortaya çıktı! İspanya'da gündem olan sözler...

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, takımının WSG Tirol ile oynadığı hazırlık maçında iyi bir performans ortaya koydu. Teknik direktör Xabi Alonso tarafından ilk 11'de başlatılan milli yıldız, Kylian Mbappe'ye muhteşem bir asist yaptı. İki kez direkleri geçemeyen genç futbolcuya ülke basınından da büyük övgüler gelirken, Mbappe ile ilgili detayı ilk kez paylaştılar. İşte haberin detayları…

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ülke basınının gündeminde kalmaya devam ediyor.

Milli yıldız, takımının sezon öncesi hazırlık kapsamında Avusturya ekibi WSG Tirol ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı.

83 dakika sahada kalan Arda Güler, takımının attığı ilk golde Kylian Mbappe'ye asisti yapan futbolcu oldu.

Genç yıldız, sahada kaldığı süre içerisinde biri frikikten olmak üzere tam iki kez de direkleri geçemedi.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından hem Marca, hem de AS gazeteleri Arda Güler ve Kylian Mbappe'yi kapağa taşıdı.

"KONTROLÜ ELİNDE TUTUYOR"

Marca, "Xabi Alonso'nun iki sihirbazı. Arda oyun kurucu olarak parlıyor." ifadesini kullandı. Bir diğer gazete AS ise, "Harika duygular. Arda Güler kontrolü elinde tutuyor." dedi.

MBAPPE'NİN ARDA HAYRANLIĞI

Diğer yandan Marca'da Arda Güler ve Kylian Mbappe'ye dair, "Mbappe, Arda ile oynamayı seviyor" başlığıyla bir yazı yayınlandı.

"KYLIAN, ARDA'YI ANLIYOR"

Yazıda, "Arda Güler; Kylian Mbappe'ye görünüşte imkânsız paslar verebiliyor. Arda, Kylian'ı anlıyor, Kylian da Arda'yı. Birbirlerini arıyorlar ve daha da zoru, birbirlerini buluyorlar. 'Bir elmas, diğer elması parlatır', eski antrenörlerin söylemidir.

Herhangi bir seviyede futbol oynamış olan herkes, sahada özel bir kimyanın geliştiği ve durumları aynı şekilde yorumlayan takım arkadaşlarının olduğunu bilir.

"BİRÇOK KAPIYI AÇABİLİR"

Xabi Alonso, bu tür birlikteliklerin takıma sağladığı olumlu etkiyi çok iyi biliyor: Míchel-Butragueño , Amavisca-Zamorano, Özil-Crisitano ikilileri Real Madrid tarihinde hatırlanıyor. Topla böylesine başrolde olmayı hedefleyen Real Madrid için bu ikili de anahtar birçok kapıyı açabilir." denildi.

49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 49 maça çıkan Arda Güler, 2198 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

20 yaşındaki yıldızın, kulübü Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.