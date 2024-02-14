Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
16:37
Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…
Dünya futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından birisi olan Kylian Mbappe, bir süredir transfer dedikodularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu. Dünya yıldızı, PSG ile olan sözleşmesini yenilememe kararı verdi ve yeni takımına imzayı atacak. Bu sırada Independent, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun sürpriz bir takıma gideceğini yazdı.