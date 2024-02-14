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Haberler Galeri Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…
Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:37

Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…

Dünya futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından birisi olan Kylian Mbappe, bir süredir transfer dedikodularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu. Dünya yıldızı, PSG ile olan sözleşmesini yenilememe kararı verdi ve yeni takımına imzayı atacak. Bu sırada Independent, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun sürpriz bir takıma gideceğini yazdı.

Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…

Futbol dünyasının Ronaldo ve Messi'den sonra en büyük yıldızı olarak görülen Kylian Mbappe, son yıllarda transfer iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…

Kariyerine 2017 yılında ayak bastığı PSG'de devam eden Mbappe'nin sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

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Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…

Sözleşmesinin bitiminin ardından hangi takıma imza atacağı merakla beklenen Fransız yıldız için en iddialı takımın Real Madrid olduğu söyleniyordu.

Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…

İspanyol devinin Kylian Mbappe için gün saydığı ve sezon sonunda kadrosuna katacağı söylenirken Mbappe'nin de bu transferi istediği biliniyordu.

Kylian Mbappe’nin yeni adresini duyurdular! Real Madrid derken büyük ters köşe: Kimse bunu beklemiyordu…

Ancak son çıkan haberlere göre büyük bir sürprize imza atacak olan 25 yaşındaki süperstar, rotasını kimsenin beklemediği bir takıma çevirdi.

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