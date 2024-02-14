Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Lazio ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ederken Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar