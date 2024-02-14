Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
15:16
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun heyecanı devam ediyor. İtalya ekibi Lazio sahasında Bayern Münih'i misafir edecek. Bundesliga'da Leverkusen karşısında kan kaybeden Bayern Münih, Lazio karşısında taraftarına bunu unutturmak için mücadele edecek. Lazio ise bu sene İtalya Ligi'nde beklenilen performansın altına kaldı. Bu büyük mücadele öncesinde merak edilenlerin başında maç bilgiler, muhtemel 11'ler ve maçın detayları yer alıyor. Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?