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Haberler Galeri Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:16

Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun heyecanı devam ediyor. İtalya ekibi Lazio sahasında Bayern Münih'i misafir edecek. Bundesliga'da Leverkusen karşısında kan kaybeden Bayern Münih, Lazio karşısında taraftarına bunu unutturmak için mücadele edecek. Lazio ise bu sene İtalya Ligi'nde beklenilen performansın altına kaldı. Bu büyük mücadele öncesinde merak edilenlerin başında maç bilgiler, muhtemel 11'ler ve maçın detayları yer alıyor. Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Lazio ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ederken Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

Lazio - Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak.

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Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

LAZIO- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Ivan Provedel, Adam Marusic, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli, Elseid Hysaj, Matteo Guendouzi, Matias Vecino, Luis Alberto, Gustav Isaksen, Ciro Immobile, Felipe Anderson.

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Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman? Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Raphael Guerreiro, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sane, Harry Kane.

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