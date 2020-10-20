Leipzig Başakşehir maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Haydi Medipol Başakşehir! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım durumunda olan Başakşehir, H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'e konuk olmaya hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez bu organizasyonda yer alan temsilcimiz, Almanya deplasmanında puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

LEİPZİG BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Leipzig ile Medipol Başakşehir'i karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

LEİPZİG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye saatler kala Leipzig Başakşehir maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leipzig Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, mücadelenin canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;