Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda Almanya ekibi RB Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler kafilede yer alırken gözler Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saatine çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.