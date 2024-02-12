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Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:49

Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. İspanyol devi, Leipzig maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda önemli eksikler bulunurken milli futbolcumuz Arda Güler de kafilede yer aldı. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve tüm detaylar.

Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda Almanya ekibi RB Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler kafilede yer alırken gözler Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saatine çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

LEIPZIG-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI İZLE EKRANI

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e konuk oluyor.

Leipzig Real Madrid maçı, 13 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN platformundan yayınlanacak.

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Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

ARDA GÜLER KADRODA

Real Madrid, Leipzig maçının kamp kadrosunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in kamp kadrosunda yer aldı.

Arda Güler, La Liga'daki Girona maçında oyuna 77. dakikada dahil olmuş ve 90. dakikada takımına penaltı kazandırmıştı.

Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

REAL MADRID'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Ligde en yakın takipçisi Girona'yı farklı mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Real Madrid'de karşılaşma öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Jude Bellingham, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger ve Thibaut Courtois bu maçta forma giyemeyecek.

Ara transfer döneminde kadrosuna herhangi bir takviye yapmayan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna yeni bir ismi dahil etmedi. Madrid ekibinde herhangi bir isim kadrodan çıkarılmadı.

Carlo Ancelotti'nin ekibinde Edouardo Camavinga kart sınırında bulunuyor.

Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

LEIPZIG'DE SON DURUM

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nun ikinci sırada tamamlayan Leipzig, Devler Ligi kadrosunda değişiklikler yaptı.

Bundesliga ekibi El Chadaille Bitshiabu, Eljif Elmas, Leopold Zingerle'yi kadroda dahil etti.

Leipzig'de Emil Forsberg, Lennart Johanns, Tino Kaufmann, Fabio Carvalho, Timo Werner kadrodan çıkarıldı.

Marco Rose'nin takımında Benjamin Henrichs ve Mohamed Simakan kart sınırında bulunuyor.

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