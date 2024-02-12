Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda! Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı

Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:49
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. İspanyol devi, Leipzig maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda önemli eksikler bulunurken milli futbolcumuz Arda Güler de kafilede yer aldı. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Leipzig Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu Leipzig Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve tüm detaylar.