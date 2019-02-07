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: Hatay futbol dersi verdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 07.02.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 09:56
Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kendi sahasında 'u 2-0 yendi.

Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.

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Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını değerlendirdi. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

Yeni transfer Luyindama'nın attığı erken gol sonrası ilk yarı boyunca oyunun ve pozisyonların hakimi 'dı.

Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

Fernando, Onyekuru, Yunus önce kaleci Ömer'i sonra da yerine giren kaleci Akın'ı geçemedi.

Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

Hatayspor bir antrenör takımı olduğunu kanıtladı... Sahada mükemmel bir pas oyunu sergilerken, takım mücadelesiyle göz doldurdular.

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