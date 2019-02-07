Levent Tüzemen: Hatay futbol dersi verdi

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Hatayspor'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Yeni transfer Luyindama'nın attığı erken gol sonrası ilk yarı boyunca oyunun ve pozisyonların hakimi Galatasaray'dı. Fernando, Onyekuru, Yunus önce kaleci Ömer'i sonra da yerine giren kaleci Akın'ı geçemedi. Hatayspor bir antrenör takımı olduğunu kanıtladı... Sahada mükemmel bir pas oyunu sergilerken, takım mücadelesiyle göz doldurdular.