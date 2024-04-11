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Haberler Galeri Levent Tüzemen'den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! "U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:49

Levent Tüzemen'den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! "U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde..."

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen; Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, Icardi'nin golü sonrası 1-0 gerideyken 2. dakikada sahadan çekilmesi sonrası yarıda kalan Süper Kupa mücadelesini yorumladı. Fenerbahçe yönetimi için sert ifadeler kullanan duayen isim, bir kesim tarafından eleştirilen Galatasaray'ın 50. saniyede attığı gol için de konuştu.

Levent Tüzemen’den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde...

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen; Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, Icardi'nin golü sonrası 1-0 gerideyken 2. dakikada sahadan çekilmesi sonrası yarıda kalan Süper Kupa mücadelesini yorumladı. Fenerbahçe yönetimi için sert ifadeler kullanan duayen isim, bir kesim tarafından eleştirilen Galatasaray'ın 50. saniyede attığı gol için de konuştu.

Levent Tüzemen’den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde...

"FENERBAHÇE TARİHİ BU KARARI YAZACAK!"

- Süper Kupa Finali geride kaldı... Galatasaray, TFF'nin kararıyla kupayı alacak. Fenerbahçe ise kamuoyu ve dünyaya verdiği mesajla futboldaki adaletsiz düzene isyan bayrağı açtığını bir nevi haykırdı. Size göre kim ne kazandı kim ne kaybetti?

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Levent Tüzemen’den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde...

"Avrupa basınında yer alan haberlere ve manşetlere bakarsak Süper Kupa'da yaşanan olayların kime zarar verdiğini görürüz. U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde sahadan çekilmek Fenerbahçe tarihinde yer alacak, başkan olarak da Sayın Ali Koç'un adı geçecek. Artık bu protestoyu Fenerbahçe kendi tarihinden silip atamaz.

Levent Tüzemen’den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde...

Zaten Avrupa basını da protestoyu sert eleştirirken komik ve skandal olarak vurguladı. Üstelik Fenerbahçe bu davranışından dolayı ceza alacak, Türkiye Kupası'na gelecek sezon katılamayacak.

Levent Tüzemen’den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde...

Galatasaray da Fenerbahçe'nin protestosu sonucu tarihindeki en kolay kupayı kazanmış olacak. Gönül isterdi ki Fenerbahçe de ideal 11'iyle sahaya çıksaydı ve bizler de dünya derbisi olarak kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini izleseydik."

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