Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
10:49
Levent Tüzemen'den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! "U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde..."
SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen; Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, Icardi'nin golü sonrası 1-0 gerideyken 2. dakikada sahadan çekilmesi sonrası yarıda kalan Süper Kupa mücadelesini yorumladı. Fenerbahçe yönetimi için sert ifadeler kullanan duayen isim, bir kesim tarafından eleştirilen Galatasaray'ın 50. saniyede attığı gol için de konuştu.