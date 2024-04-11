Levent Tüzemen'den çarpıcı Süper Kupa maçı yorumu! "U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde..."

"FENERBAHÇE TARİHİ BU KARARI YAZACAK!"

- Süper Kupa Finali geride kaldı... Galatasaray, TFF'nin kararıyla kupayı alacak. Fenerbahçe ise kamuoyu ve dünyaya verdiği mesajla futboldaki adaletsiz düzene isyan bayrağı açtığını bir nevi haykırdı. Size göre kim ne kazandı kim ne kaybetti?