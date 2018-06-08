Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti

26 Mayıs'ta Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Loris Karius, yediği hatalı goller yüzünden Liverpool'un kupayı kaybetmesine neden oldu. Karius, bu olayların ardından eleştiri oklarının hedefi olurken, bir yandan da aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.