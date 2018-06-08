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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti

Şampiyonar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle takımı 'a kupayı kaybettiren ve ölüm tehditleri alan Loris , son darbeyi kendisini terk eden kız arkadaşından yedi.

Giriş Tarihi: 08.06.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 17:49
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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti
Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti

26 Mayıs'ta Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Loris , yediği hatalı goller yüzünden 'un kupayı kaybetmesine neden oldu. Karius, bu olayların ardından eleştiri oklarının hedefi olurken, bir yandan da aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.

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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti
Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti

Olaylar iyice büyüdü; 24 yaşındaki eldivene bir darbe de sevgilisinden geldi. İngiliz model , 'u terk etti.

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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti
Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti

İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen 'un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı.

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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti
Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti

Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, "'a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum" demişti.

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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti
Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti
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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti
Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti
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kalecisi 'u kız arkadaşı terk etti
Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti
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