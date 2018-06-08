Liverpool kalecisi Karius'u kız arkadaşı terk etti

Şampiyonar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle takımı Liverpool'a kupayı kaybettiren ve ölüm tehditleri alan Loris Karius, son darbeyi kendisini terk eden kız arkadaşından yedi. 26 Mayıs'ta Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Loris Karius, yediği hatalı goller yüzünden Liverpool'un kupayı kaybetmesine neden oldu. Karius, bu olayların ardından eleştiri oklarının hedefi olurken, bir yandan da aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi. Olaylar iyice büyüdü; 24 yaşındaki eldivene bir darbe de sevgilisinden geldi. İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack, Karius'u terk etti. İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen Karius'un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı. Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, 'Karius'a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum' demişti.